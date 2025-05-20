İki yeğenin istismar iddiası: Biri hamile kaldı, diğeri ölüm tehdidi aldı

Samsun'da 30'lu yaşlarında iki kuzen, öz dayılarının cinsel istismarına maruz kaldı.

İddialara göre, kuzenlerden biri cinsel istismar sonucu hamile kaldı, diğeri ise ölüm tehditleri aldı.

Olay Bafra ilçesinde yaşandı.

TELEFONLA KONUŞURKEN DUYDU

40 yaşındaki Türkan Dayanıklı isimli kadın, 2023 yılında dayısının odada yaptığı telefon konuşmasını dinlerken, kuzenine 16 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu duydu.

Kuzeni ise korkudan yıllarca kimseye bir şey anlatmamıştı.

"BENİM CEZAEVİNDE ÇOK ÖMRÜM GEÇTİ YEĞEN"

Dayanıklı'nın iddiasına göre dayısı bu kez kendisine saldırdı, cinsel istismar girişiminde bulundu.

Saldırıya uğrayan kadın, "Sen ne yapıyorsun dedim. Hesap sordum. 'Ben bir şey yapmadım' dedi önce. 'Kuzenine böyle böyle yaptım' dedi. 'Sana da yaparım' dedi. 'Bunun hesabını sorarım' dedi. 'Benim cezaevinde çok ömrüm geçti yeğen' dedi.