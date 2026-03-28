İki yılda 1,2 milyar liralık para trafiği! Yasa dışı bahis çetesine operasyonda 24 gözaltı

Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. Bu kapsamda geçen yıl 9 Aralık tarihinde bir sitenin yöneticilerine yönelik operasyon düzenlenmişti.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, söz konusu sitenin sorumlularının başka bir site üzerinden de benzer faaliyetler gerçekleştirdiğini belirledi.

1,2 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu söz konusu şüphelilerin banka hesaplarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin banka hesaplarında iki yıllık dönemde 1,2 milyar liralık para trafiği olduğu belirlendi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporu üzerine ilgili şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verdi.

Harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul, Adana, İzmir, Kırklareli, Nevşehir, Burdur, Gaziantep, Antalya, Muğla, Hatay, Yozgat, Van ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.