İki yılda 407 kişi iade edildi

Yurt dışına çıkmış suçluların tespiti, takibi ve iadesinin sağlanması için Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları koordineli çalışma yürütüyor.

Interpol ve Europol gibi uluslararası kuruluşlarla yürütülen iş birliğiyle, kırmızı bülten mekanizması etkin şekilde kullanılıyor.

Edinilen bilgiye göre, iade süreçlerinde Interpool prosedürünün doğru uygulanması, zamanında bilgi paylaşımı, operasyonel kabiliyetin yüksek olması önemli. Aynı zamanda biyometrik tanıma ve dijital iz sürme gibi teknolojik araçlar ve adli iş birliği anlaşmalarıyla sağlanan hukuki alt yapı da önemli bir adım olarak gösteriliyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla, son iki yılda 407 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı.