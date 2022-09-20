İki yıllık cinayet görümce itirafıyla aydınlandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 yıl önce kayıp ilanı verilen kadının cesedini toprağa gömülü buldu.

9 Aralık 2020’de kaybolan 3 çocuk annesi Yasemin Demir için ailesi polise başvurarak, ilan verdi. Kayıp kadın için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHE ÜZERİNE ÖZEL EKİP KURULDU



Cinayet şüphesi üzerine özel ekip kuruldu. Aile bireylerinin ifadeleri alındı. Özel ekip, kayıp Yasemin Demir’in 18 Mart 2021’de ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan cezaevine giren eşi R.D’nin bulunduğu Silivri Cezaevi’ne giderek avukat eşliğinde tekrar ifadesini aldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE ŞÜPHELİ TAVIRLAR



R.D’nin çelişkili ifadesi ve şüpheli tavırları nedeniyle soruşturmayı genişleterek, tekrar aile bireylerinin bilgisine başvurdu.



GÖRÜMCESİ İTİRAF EDİNCE CESET ORTAYA ÇIKTI



Yapılan görüşmelerde, görümcesi M.D, Yasemin Demir’in öldürüldüğünü ve tehdit edildiği için kimseye olayı anlatamadığını itiraf ederek, cesedinin ilçe dışında araziye gömüldüğünü söyledi.

Yapılan yer tespitinin ardından özel ekiple, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır’dan da olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Belirlenen alanda savcılık izniyle yapılan kazı ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada, 2 metre derinlikte bir kadın cesedi bulundu.



Yapılan incelemede cesedin Yasemin Demir’e ait olduğu tespit edildi.



Yasemin Demir’in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. M.D. ile hapisten tahliye olan R.D. ve ağabeyleri M.D. ve M.A.D. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.