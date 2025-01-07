İki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

İki gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gesi Fatih Mahallesi Dağıstan 1 Sokak'ta yaşayan F.A.’dan (55) 2 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, F.A.’yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

F.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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