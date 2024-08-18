İki gündür kayıp olan şahıs evinin çatısında ölü bulundu

Denizli'de 2 gündür haber alınamayan şahıs, evinin çatısında ölü bulundu.

İki gündür kayıp olan şahıs evinin çatısında ölü bulundu

Olay, 'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yazır Mahallesi'nde oturan Adem Doğu 2 gündür kayıp olarak aranıyordu.

Çatı katından gelen ağır kokuyu fark eden ailesi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Çatı katını kontrol eden ekipler, Adem Doğu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Adem Doğu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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