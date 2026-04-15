İkinci Böcek ailesi vakası mı? Suudi turistin şüpheli ölümü

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinin oteldeki ilaçlama sonucu ölümü kamuoyunda uzun süre yer tutmuştu.

Böcek ailesinin ölümüne benzer bir olay da Şişli'de yaşandı.

82 yaşındaki Said Suvalâm, 6 Nisan'da Türkiye'ye geldi. Ancak yaşlı turist , 8 Nisan'da rahatsızlanarak Okmeydanı'ndaki Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kusma şikayetiyle hastaneye başvurdan Suvalâm, tedavisinin ardından oteline geri döndü. Şikayetlerinin devamı sonrası sağlık durumu ciddileşen Suvalâm, otelde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Turistin ölümün ilişkin soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmada Said Suvalâm ve eşinin, en son otelin yakınlarında bir restoranda yemek yediği belirlendi.

Hamedah Suvalâm ifadesinde, kendisinin kırmızı et kocasının ise tavuk eti yediğini ve bir gün sonra rahatsızlandığını belirtti.

OTEL İLAÇLANDI MI?

Zehirlenme ihtimali üzerinde duran polis, restoranda ve turistlerin kaldığı otelde inceleme yaptı.

Lokantadaki etlerden örnek alındıktan sonra otele giden ekipler, işletmenin yakın bir zamanda ilaçlandığını belirledi. Bunun üzerine hem restoran hem de otel müdürü gözaltına alındı.

Hakimliğe çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turistin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor sonrası kesinleşecek.