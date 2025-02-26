İkinci cemre bugün suya düşüyor

Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak bilinen cemrenin ikincisi bugün suya düşüyor. Bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor.

İkinci cemre bugün suya düşüyor

Baharın müjdecisi olarak bilinen, sıcaklığın artması olayı cemrenin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır.

İlkbaharın başlangıcı olarak adlandırılan ve 7’şer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan cemrenin ikincisi bugün suya düşüyor.

Bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor. Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

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