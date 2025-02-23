İkinci cemre ne zaman düşecek? 2025 cemrenin suya düşme tarihi

Kış aylarının sona erip doğada bitkilerin canlanmaya başladığı dönemi simgelemesiyle bilinen cemre düşmesinin, 2025 yılındaki tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre her yıl ilk 19-20 Şubat'ta havaya düştü. İşte, 2025 cemrenin suya düşme tarihi...



İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?



İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.



Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.



CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE?



"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.



"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.