İkinci cemre suya düştü: Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek?

2025 cemre düşmeleri, soğuk havaların yerini bahar sıcaklıklarına bırakmasını bekleyen birçok kişi tarafından araştırılıyor. Genellikle hayvancılıkla ve tarımla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Peki, üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek? CEMRE DÜŞMESİ TARİHLERİ Halk inanışına göre, ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. İKİNCİ CEMRE SUYA DÜŞTÜ 19-20 Şubat’ta havaya düşen cemrenin ikincisi 26 Şubat'ta suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor.

CEMRE DÜŞMESİNİN TARİHÇESİ



Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder.



Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir.



İlk cemre 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır.



Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.