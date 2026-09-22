İkinci el araç satışında "yeni sistem" tuzağı: 40 bin lirasını son anda kurtardı

"PARANI 'GÜVENLİ KAPORA SİSTEMİYLE' GÖNDERECEĞİZ"

Yaşananları anlatan Bostan, "Pazar günü satış sitesinde aracımı satmak için ilana koydum. Aradan yarım saat geçtikten sonra bu dolandırıcı arkadaşlar aradı. 'Aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz' dediler. Aradan bir saat geçtikten sonra tekrar aradılar, 'Yarın için güvenli kapora sistemiyle göndereceğiz paranı' dediler." ifadelerini kullandı.

Daha önce de araba alıp sattığı için böyle bir uygulama olmadığını bildiğini söyleyen Bostan, şöyle devam etti:

"- Böyle bir sistem olmadığını söyledim, yeni sisteme girdiğini söyledi. Bu arkadaş bana postanede çalıştığını söyledi. Pazartesi sabahı da beni aradı, 'Abi notere geçiyorum, paranı gönderiyorum. Onun için seni arayacağım tekrar noterden' dedi.

- Sonra notere gittiğini beyan etti. Aradılar beni o esnada, 'Mobil bankacılığına giriş yap, sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek' dedi. Ben orada anladım dolandırıcılık vakası olduğunu.

- Ben adamlara, 'Ben şu anda müsait değilim, daha sonra sizi tekrar arayacağım' dedim. O esnada emniyet güçleriyle iletişime geçtim, böyle bir vakanın olduğunu söyledim. Onlar da herhangi bir dolandırılma işlemi olmadığı için 'Herhangi bir işlemde bulunamayız' dediler. 'Dolandırıcılık vakası gerçekleşseydi o zaman müdahil oluruz' dediler.

- Ben de onun üzerine tekrardan aradım kendilerini, video kaydı aldım görüşmemizi, gerçekten o işlemi yapacakmış gibi. Vatandaşlarımız uyanık olsun bu konuda çünkü bu işlere daha yeni başlamış, insanları bu şekilde dolandırıyorlar."