İkinci el araç satışında "yeni sistem" tuzağı: 40 bin lirasını son anda kurtardı
22.09.2026 12:55
Dolandırılmaya çalışılan adam vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kocaeli'de aracını satmak isteyen bir kişi, dolandırıcıların "güvenli kapora" tuzağını son anda fark edip dolandırılmaktan kurtuldu.
Kocaeli'de bir kişi dolandırıcıların hedefi olmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, 20 Eylül'de aracını bir ilan sitesi üzerinden satışa sunan Bahadır Bostan'a kısa süre sonra telefonla ulaşan ve aracı almak istediğini belirten şüpheli, ödemenin güvenli kapora sistemi adı verilen yeni bir uygulama üzerinden yapılacağını söyledi.
Ertesi gün Bostan'ı tekrar arayan şüpheli, noter masrafı ve sembolik işlem bahanesiyle mobil bankacılık üzerinden 39 bin 512 lira yatırmasını isteyerek, bu paranın hesabından eksilmeyeceğini iddia etti.
OYUNU FARK EDİP GÖRÜŞMEYİ KAYDA ALDI
Araç alım satımıyla ilgilendiği için sistemin işleyişini bilen ve durumdan şüphelenen Bostan, dolandırılmaya çalışıldığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu.
Herhangi bir para transferi gerçekleşmediği için işlemin teşebbüs aşamasında kaldığını öğrenen Bostan, vatandaşları uyarmak amacıyla şüphelilerle tekrar iletişime geçip, işlemi yapıyormuş gibi davranarak o anları cep telefonuyla kaydetti.
Dolandırılmak istendiğini anlayan adam hemen telefonuyla kayda girdi.
"PARANI 'GÜVENLİ KAPORA SİSTEMİYLE' GÖNDERECEĞİZ"
Yaşananları anlatan Bostan, "Pazar günü satış sitesinde aracımı satmak için ilana koydum. Aradan yarım saat geçtikten sonra bu dolandırıcı arkadaşlar aradı. 'Aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz' dediler. Aradan bir saat geçtikten sonra tekrar aradılar, 'Yarın için güvenli kapora sistemiyle göndereceğiz paranı' dediler." ifadelerini kullandı.
Daha önce de araba alıp sattığı için böyle bir uygulama olmadığını bildiğini söyleyen Bostan, şöyle devam etti:
"- Böyle bir sistem olmadığını söyledim, yeni sisteme girdiğini söyledi. Bu arkadaş bana postanede çalıştığını söyledi. Pazartesi sabahı da beni aradı, 'Abi notere geçiyorum, paranı gönderiyorum. Onun için seni arayacağım tekrar noterden' dedi.
- Sonra notere gittiğini beyan etti. Aradılar beni o esnada, 'Mobil bankacılığına giriş yap, sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek' dedi. Ben orada anladım dolandırıcılık vakası olduğunu.
- Ben adamlara, 'Ben şu anda müsait değilim, daha sonra sizi tekrar arayacağım' dedim. O esnada emniyet güçleriyle iletişime geçtim, böyle bir vakanın olduğunu söyledim. Onlar da herhangi bir dolandırılma işlemi olmadığı için 'Herhangi bir işlemde bulunamayız' dediler. 'Dolandırıcılık vakası gerçekleşseydi o zaman müdahil oluruz' dediler.
- Ben de onun üzerine tekrardan aradım kendilerini, video kaydı aldım görüşmemizi, gerçekten o işlemi yapacakmış gibi. Vatandaşlarımız uyanık olsun bu konuda çünkü bu işlere daha yeni başlamış, insanları bu şekilde dolandırıyorlar."