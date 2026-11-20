Bir başka ilanda da aracın fiyatı 2 milyon 474 bin TL olarak gösterilirken, satıcı arandığında bunun liste fiyatı ollduğu, istenen fiyatın 2 milyon 850 bin TL olduğu söylendi.

İlan yasağını delen ve yanıltıcı fiyat politikası izleyen satıcılara yönelik yaptırımlar sürüyor. Yasağı delenler için para cezası 350 bin liradan başlıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat üstü ilana çıkan satıcılara 2026'nın ilk 6 ayında 116 milyon lira cezası kesildi. Yasak 1 Ocak 2027'ye kadar geçerli olacak.