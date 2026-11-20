İkinci el araçta fiyat oyunu. İlanda düşük telefonda yüksek
20.11.2026 20:22
İkinci el araçlar ilanlarında yasağı delmek için farklı fiyatlar uygulanıyor.
İkinci el otomobillerin, güncel fiyatının üzerinde satılması yasak. Bu yasağı delmeye çalışan satıcılar, ilanda düşük fiyat gösterirken, görüşmelerde alıcıdan yüksek bedel talep ediliyor.
İkinci elde bazı otomobil satıcıları, ilanda düşük fiyat gösterip satıcıyla görüştüğünüzde yüz binlerce lira artırıyor.
Bu yöntemle Ticaret Bakanlığı'nın "fahiş fiyat" engelini aşmaya, yasağı delmeye çalışıyorlar.
2. el araç satışı yapılan siteler benzer ilanlarla dolu. Hatta "gerçek rakamlardan haberdar olanlar arasın" diye yazanlar bile var.
Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre ikinci el araçların, üretici veya distribütör firma tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan edilmesi ve bu şekilde pazarlanması yasak. Bu yasağı delenler bakanlığın takibinde. 2. el araç satışı yapan siteler mercek altına alınıyor ancak uyanık satıcılar bu işin de yöntemini bulmuşlar.
İlan çıkılan fiyat sıfır fiyatının çok az altında olduğu görülüyor ama satıcıyı aradığınızda size ilan fiyatı değil çok daha yüksek bir fiyat söyleniyor. Yani yasak fiyat gizlenerek delinmeye çalışılıyor.
NTV'den Osman Terkan o satıcılardan bazılarına ulaştı. İkinci el satış yapılan bir sitede Tesla Model Y aracın satış fiyatı 2 milyon 470 bin lira olarak gösteriliyor. Ancak satıcı arandığında fiyatın 2 milyon 850 bin TL olduğunu söylüyor. Satıcı bunun nedeninin liste fiyatı üzerinde yazılamaması olduğunu da belirtiyor.
İlan sitelerinde düşük gösterilen araç fiyatları telefonla arandığında daha yüksek söyleniyor.
Bir başka ilanda da aracın fiyatı 2 milyon 474 bin TL olarak gösterilirken, satıcı arandığında bunun liste fiyatı ollduğu, istenen fiyatın 2 milyon 850 bin TL olduğu söylendi.
İlan yasağını delen ve yanıltıcı fiyat politikası izleyen satıcılara yönelik yaptırımlar sürüyor. Yasağı delenler için para cezası 350 bin liradan başlıyor.
Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat üstü ilana çıkan satıcılara 2026'nın ilk 6 ayında 116 milyon lira cezası kesildi. Yasak 1 Ocak 2027'ye kadar geçerli olacak.