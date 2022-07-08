İkinci Ferdinand vakası: Sahibinden kaçıp denize atladı

Mersin'de sahibinden kaçarken denize atlayan kurbanlık keçi, 600 metre yüzdükten sonra vatandaşlar tarafından yakalandı.



Olay, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Lüfti Turaç'ın 3 gün önce aldığı kurbanlık keçi kaçtı.

Bugüne kadar yakalanamayan keçi, deniz kenarında görüldü. Bu sırada denize atlayarak yüzmeye başlayan keçi, kıyıdan yaklaşık 600 metre açıldı.

Keçinin boğulacağını fark eden çevre sakinlerinden Ali Çelikkaş ile Tuncay Zafer, denize girip hayvanı kurtardı.



SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kurtarılan hayvan jandarma ekipleri tarafından küpesinden yola çıkılarak önce satıcıya ardından da sahibine ulaşılarak teslim edildi.



İKİNCİ FERDİNAND VAKASI

Olay akıllara Boğa Ferdinand'ı getirdi. 2018 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesinde hayvan pazarından kaçan bir boğa, bayramın dördüncü günü yüzerek geldiği Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde kurtarılmıştı. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınan boğaya, çizgi film karakterinden esinlenerek "Ferdinad" adı verilmişti.