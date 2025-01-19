İkinci İmralı ziyareti: DEM Parti yarın başvuru yapacak

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada; heyetin, ikinci görüşme için yapacağı başvuruya, kısa süre içinde yanıt beklendiği ifade edildi.



DEM Parti Heyeti, 28 Aralık'ta İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. O görüşmeye Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM parti Van Milletvekili Pervin Buldan katılmıştı.



İkinci İmalı ziyaretinde heyete, Ahmet Türk'ün de katılması bekleniyor. DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmiş,



Cuma günü yapılan açıklamada ise, görüşmelerin "umut verici" olduğu bildirilmişti.