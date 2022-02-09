İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye

Eskişehir'de yaşanan ve ''Kadir Şeker vakası'' olarak anılan olayda 19 yaşındaki Tolga Daşkıran, sokakta eşini ve kızını bıçakla yaralayan Afgan'a engel olmak istedi ancak bu sırada zanlıyı sırtından bıçakladı. Olay sonrası tutuklanan genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler - NTV Haber - DHA 09.02.2022 - 11:54

İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye

İlişkili Haber

Bir Kadir Şeker olayı daha: Eşi ve kızına saldıran kişiyi engellemek isterken bıçaklayınca tutuklandı

Bir Kadir Şeker olayı daha: Eşi ve kızına saldıran kişiyi engellemek isterken bıçaklayınca tutuklandı

Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası

'de eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19) hakkında tahliye kararı verildi.

Eskişehir'de yaşayan Afganistan uyruklu Ahmadi, cumartesi günü tartıştığı eşi ve kızını sokakta bıçaklamaya başladı.

O sırada yoldan geçen Tolga Daşkıran ve 17 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Şahin kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti.

Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Daşkıran ise çıkan arbedede saldırganı sırtından bıçakladı.

Tolga Daşkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daşkıran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluk haline itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde Tolga Daşkıran'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

OLAY ''KADİR ŞEKER VAKASI'' OLARAK ANILDI

Yaşananlar Kadir Şeker olayını akıllara getirmişti.

Şeker, Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olmuş ve 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...