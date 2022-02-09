İkinci Kadir Şeker vakasında tahliye

Eskişehir'de eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19) hakkında tahliye kararı verildi.



Eskişehir'de yaşayan Afganistan uyruklu Ahmadi, cumartesi günü tartıştığı eşi ve kızını sokakta bıçaklamaya başladı.

O sırada yoldan geçen Tolga Daşkıran ve 17 yaşındaki arkadaşı Hüseyin Şahin kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti.

Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Daşkıran ise çıkan arbedede saldırganı sırtından bıçakladı.

Tolga Daşkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daşkıran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluk haline itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde Tolga Daşkıran'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

OLAY ''KADİR ŞEKER VAKASI'' OLARAK ANILDI



Yaşananlar Kadir Şeker olayını akıllara getirmişti.



Şeker, Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olmuş ve 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.