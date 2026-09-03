İkinci kata tırmandı, çocuğu kurtardı

Diyarbakır 'da balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu son anda kurtarıldı.

Olay dün Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 5 katlı binanın 3’üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düşmek üzere olan çocuğu yakınları son anda tuttu.

Durumu gören çevredekiler de çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Bazı komşular merdivenle çocuğa ulaşmaya çalışırken, bir kişi balkon korkuluklarına tutunarak 2’nci kata tırmandı. Ardından kız çocuğunu tutarak 2’nci kattaki balkona güvenli şekilde bıraktı.

Kız çocuğunun kurtarıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.