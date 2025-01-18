İkinci Narin vakası mı? Cinsel istismara maruz kalan 5 yaşındaki çocuk öldü iddiası (Valilikten açıklama geldi)

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından skandal bir iddiada bulundu.



Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Çömez, belgeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.



"Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor." diyerek iddiasını sürdüren Çömez, ayrıntılı bir raporla her şeyin kayda alındığını dile getirdi.

"CANİLERİ TESPİT ETMEK MÜMKÜN"



Çömez, "Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün." dedi.

Paylaşımında çok acil konuyla ilgilenilmesini isteyen Çömez; İçişleri, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık Bakanlığı'nı, Urfa Valiliği ile birlikte göreve çağırdı.