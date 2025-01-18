İkinci Narin vakası mı? Cinsel istismara maruz kalan 5 yaşındaki çocuk öldü iddiası (Valilikten açıklama geldi)
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldıktan sonra boğularak öldürüldüğü iddiasında bulundu. Konuya ilişkin Valilikten açıklama geldi. Açıklamada ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın titizlilikle sürdürüldüğü ifade edildi.
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından skandal bir iddiada bulundu.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden Çömez, belgeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
"Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor." diyerek iddiasını sürdüren Çömez, ayrıntılı bir raporla her şeyin kayda alındığını dile getirdi.
"CANİLERİ TESPİT ETMEK MÜMKÜN"
Çömez, "Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün." dedi.
Paylaşımında çok acil konuyla ilgilenilmesini isteyen Çömez; İçişleri, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık Bakanlığı'nı, Urfa Valiliği ile birlikte göreve çağırdı.
👧Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu.— Turhan Çömez (@ComezTurhan) January 17, 2025
📍Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor.
📍Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş.
📍Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor.
📃Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor.… pic.twitter.com/xqyY5TT3Hc
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İddialara ilişkin Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı.
15 Ocak 2025 tarihinde rahatsızlanan M.N.B isimli çocuğun hayatını kaybettiğinin kaydedildiği açıklamada "Ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlilikle sürdürülmektedir." denildi.
Açıklamada konunun Valilik tarafından yakından takip edildiğini de vurgulandı.
BAŞSAVCILIK: OTOPSİDE CİNSEL SALDIRI SONUCUNA ULAŞILMADI
Bir açıklama da Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Hastanede yapılan ilk muayenede cinsel saldırı bulgusuna rastlandığı yönünde rapor hazırlandığı belirtildi. Ancak otopside böyle bir sonuca ulaşılmadığı ifade edildi.
Doku örneklerinin detaylı incelemesi için Diyarbakır Adli Tıp kurumuna gönderildiği ve ayrıntılı rapor istendiği açıklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Harran Devlet Hastanesinde yapılan ilk muayenesinde 'vajinal muayenede kızlık zarında genişlemiş yırtık, anal muayenede doku yırtılması ve genişleme?' olabileceği şeklinde muayene raporu tanzim edilmiştir. Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılarak 15 Ocak tarihinde M.N.B'nin cesedi üzerinde ölü muayene işlemleri yapıldıktan sonra klasik otopsi işlemleri için cesedin Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği, Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğünde cumhuriyet savcısı gözetiminde adli tıp uzmanı ve otopsi teknikerlerinden oluşan heyet tarafından otopsi incelemesi yapılmıştır."
Açıklamada, otopsi incelemesi sonuçlarına ilişkin şunlar kaydedildi:
"İnceleme sonucunda, vücutta kemik kırığı saptanmadığı, genital ve anal bölge muayenesinde akut travmatik lezyon olmadığı, soluk borusu ve her iki ana bronşta mide içeriği bulunduğu şeklinde rapor hazırlanmış olup, cesetten alınan doku örnekleri, mikroskobik inceleme de dahil olmak üzere detaylı inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilerek ayrıntılı adli tıp raporu istenmiştir. Cinsel istismar iddiaları yönünden otopsiyi yapan görevli adli tıp uzmanından alınan 18 Ocak 2025 tarihli tıbbi mütalada özetle; '…Hymenin sağlam ve normal olduğu, eski ve yeni yırtık olmadığı, .. anal muayenede travmatik lezyon tespit edilmediği..' şeklinde kanaat bildirildiği, mağdur M. N.B'nin kesin ölüm sebebinin adli tıp raporu düzenlendikten sonra kesinleşeceği, söz konusu olayla ilgili Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir."
NARİN DE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın da boğurularak öldürüldüğü ortaya çıkmış ve kamuoyunda cinayet infial yaratmıştı.
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