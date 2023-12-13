İkinci Seçil Erzan olayı mı? | Banka çalışanından 100 milyon dolarlık vurgun iddiası

Türkiye, haftalardır futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı gizli fon vurgununu konuşurken, yeni bir vurgun iddiası daha gündeme geldi.
Bir kamu bankasının Kadıköy şubesinde çalışan Ü.G. isimli bankacının, yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.
Çevresindekilere ilk olarak yüzde 5 kar vadeden Ü.G., daha fazla para getirmeleri halinde, kar vaadinin yüzde 6, yüzde 7’ye çıkacağını söyledi.
Banka çalışanının bu şekilde çevresinde bulunan çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.
AĞUSTOS 2022'DE İFADE VERDİ
Dolandırıldığını anlayan banka müşterileri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Ü.G. hakkındaki şikayetler üzerine 4 Ağustos 2022’de ifade verdi. Bankacı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ORTADAN KAYBOLDU
Ü.G.’nin kurbanlarından olduklarını belirten 15 kişilik grup, bugün Anadolu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.
Gruptakiler adına açıklama yapan avukat Abdullah Bişaroğlu, “Ü.G. etrafındaki insanlardan çeşitli miktarlarda paralar toplayarak yüksek kar vaadinde bulundu. Akabinde de bu paraları alarak ortalıktan kayboldu.” dedi.
"FUTBOLCULAR KADAR ÜNLÜ OLMADIKLARI İÇİN DOSYADA İLERLEME KAYDEDİLMİYOR"
“Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor.” diyen Ü.G., “Savcılığa yöneltilen ısrar dilekçelerine rağmen savcılık tarafından bu dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor.” ifadelerini kullandı.
Ü.G.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını söyleyen avukat Bişaroğlu, “Şahıs hakkında devam eden beş tane soruşturma dosyası var, hepsi bugün bu dosyada birleştirilmiş durumda. Suç duyurusunda bulunmayan müştekiler var. Bugün onlar için ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Bu şahıs hakkında adli işlemlerin ivedilikle ve usule uygun bir şekilde yapılması gerektiği inancı taşıyoruz.” diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dolandırıcı
- Dolandırıcılık