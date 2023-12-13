İkinci Seçil Erzan olayı mı? | Banka çalışanından 100 milyon dolarlık vurgun iddiası

"FUTBOLCULAR KADAR ÜNLÜ OLMADIKLARI İÇİN DOSYADA İLERLEME KAYDEDİLMİYOR"



“Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor.” diyen Ü.G., “Savcılığa yöneltilen ısrar dilekçelerine rağmen savcılık tarafından bu dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor.” ifadelerini kullandı.



Ü.G.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını söyleyen avukat Bişaroğlu, “Şahıs hakkında devam eden beş tane soruşturma dosyası var, hepsi bugün bu dosyada birleştirilmiş durumda. Suç duyurusunda bulunmayan müştekiler var. Bugün onlar için ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Bu şahıs hakkında adli işlemlerin ivedilikle ve usule uygun bir şekilde yapılması gerektiği inancı taşıyoruz.” diye konuştu.

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