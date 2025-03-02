İkinci Timur Cihantimur vakası: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Eyüpsultan'da 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol ettiği sırada yolcu servisinin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Sürücünün tutuklandığı olayda, kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
İstanbul'da Kemerburgaz yolunda bir kez daha Timur Cihantimur'un ABD’ye kaçırıldığı kazanın bir benzeri yaşanmıştı.
22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda iddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.
UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Polis ekipleri ise kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
HAVALİMANINDA YAKALANDI "DOMUZ SANDIM" DEDİ
Olayın ardından kaçtığı tespit edilen servis aracı şoförü M.Y., polis ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, otoyolda seyreden servis aracının önce frene bastığı ardından da yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor.
Servis aracı şoförü görüntülerde kazanın ardından durmuyor ve yoluna devam ediyor.
OĞUZ MURAT ACİ'NİN CAN VERDİĞİ KAZAYI HATIRLATTI
Eyüpsultan'daki kaza Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazayı akıllara getirdi.
Aci’nin yaşamını yitirdiği kaza yine Eyüpsultan ilçesinde yaşanmıştı. Geçen yıl 1 Mart’ta meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araç, arızalanan ATV aracını kontrol eden Aci’ye çarpmıştı.
Cihantimur’un olay yerinden kaçtığı kazada Aci yaşamını yitirmişti. Cihantimur sonrasında annesi tarafından ABD’ye kaçırılmıştı.
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