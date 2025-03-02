İkinci Timur Cihantimur vakası: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da Kemerburgaz yolunda bir kez daha Timur Cihantimur'un ABD’ye kaçırıldığı kazanın bir benzeri yaşanmıştı.



22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda iddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.



UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.