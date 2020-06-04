İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda

Son dakika haberi!



TBMM Adalet Komisyonunda ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.



TBMM Adalet Komisyonu, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.



Toplantıda dünkü görüşmelerinde 39 maddesinin kabul edildiği ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.



Görüşmeler, teklif üzerindeki önergelerin müzakereleri ile devam ediyor.



AK Parti milletvekillerince hazırlanan teklifle, yargı üzerindeki iş yükünün azaltılması hedefleniyor.



Tüketici davalarına arabuluculuk şartını getiren teklif, yargıda elektronik duruşma yapılmasının da önünü açıyor.

63 maddeden oluşan teklifle yargıdaki bazı müesseseler de revize edilecek.



Ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler paket içerisinde yer alıyor.



YARGIDA VİRÜS ÖNLEMLERİ