İkindi namazında acı olay

Elazığ’da bir kişi namaz kılarken kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.



Olay, dün İzzetpaşa Mahallesi’ndeki İzzetpaşa Camisi’nde meydana geldi. Camide ikindi namazını kılan Nazir Kaymaz, fenalaşarak yere yığıldı.



Camidekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin kontrolünde Kaymaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kaymaz’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.



Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi yapılan Nazir Kaymaz’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.