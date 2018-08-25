Jandarma, ilçenin Mürsel Mahallesi'nde düzenlenen Volkan D.'nin (25) düğün törenini takibe alıp kamerayla da kaydetti. Bitlis'te Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Volkan D., düğün sırasında tabancasıyla rastgele havaya ateş açarken, ekipler tarafından gözaltına alındı. Görüntüleri de inceleyen ekipler, damatla aynı yerde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fatih A.'nın (27) tabancayla ile damadın ağabeyi Güven D.'nin de kardeşi Volkan D.'nin tabancasıyla ateş ettiğini belirledi. Bunun üzerine damatla birlikte Fatih A. ile Güven D. de gözaltına alınırken, tabancalara da el konuldu. 2'si uzman çavuş 3 kişinin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Ayrıca aynı düğünde kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtığı belirlenen Mert T. ve Yusuf T. de tabancalarına el konulup ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



İKİ HAFTADA 2 ÖLÜ, 1 YARALI



3 kişinin gözaltına alındığı Göksun'da son iki haftada düğünlerde magandaların rastgele havaya ateş açması sonucu 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı. 11 Ağustos'ta Kavşut Mahallesi'ndeki düğünde K.S. (16) tabancasıyla havaya ateş etmek isterken B.B.'yi yaralamıştı. Son olarak geçen perşembe günü Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki düğünde Jandarma Uzman Çavuş Sinan Gökkaya (23) düğünde havaya ateş ederken tabancasından çıktığı öne sürülen kurşunların isabet ettiği Hüsne Kurt (47) ile kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt hayatını kaybetti.