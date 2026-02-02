İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde yangın

İstanbul Başakşehir'de İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi 5. Sokak'ta içerisinde 3 dükkan bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahşap malzemelerin alev almasıyla yangın hızla büyüdü. Çalışanlar binayı tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, iş yerlerinde bulunan kimyasal maddelerin yanması nedeniyle de yangına müdahale etmekte zorlandı.

Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangın büyük çapta hasara neden oldu.