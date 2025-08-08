İkitelli Organize Sanayi'nde silahlı saldırı
İstanbul Küçükçekmece'de sanayi sitesindeki bir iş yeri, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Marmara Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine, sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırganlar kaçtı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.
Ekipler, kaçış anı güvenlik kamerasınca kaydedilen şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyor.
