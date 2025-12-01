İkitelli OSB'de yangın
01.12.2025 13:23
Son Güncelleme: 01.12.2025 13:56
DHA
AA
İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik imalathanesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı plastik imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, imalathanede hasar oluştu.
Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yaptı.