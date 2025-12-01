İkitelli OSB'de yangın

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı plastik imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, imalathanede hasar oluştu.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yaptı.