Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, üç haftadır İkiyaka Dağları'nda, 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlarda operasyonlarına aralıksız devam ediyor.



Hava destekli operasyonlar kapsamında komandolar, İkiyaka Dağları'nda teröristlerin "girilemez" olarak nitelendirdikleri yerlere bir kez daha girdi. Üç haftada 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonucunda, bölücü örgütün bölgedeki yapılanmasına büyük darbe vuruldu.



Bölgedeki operasyonlarda yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu, tespit edilen mağaralarda ise değişik çap ve silahlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ve büyük miktarda yaşam malzemesi bulundu. Bulunan malzemeler yerlerinde imha edilirken mağaralar kullanılamaz hale getirildi.



MAKÖ'LER PATLAYICI ARIYOR



Operasyonlarda, Mayın Arama Köpekleri (MAKÖ) de görev aldı. MAKÖ'ler sayesinde tespit edilen çok sayıda el yapımı patlayıcı, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerince imha edildi.



Mehmetçik'in, devam eden operasyonlar sonucu bölgede alan kontrolünü etkin olarak sağladığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, bölgede arzu edilen huzur ve güven ortamını tesis etmek için her türlü zor koşulda görevine kararlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.