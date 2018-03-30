İkiye ayrılan otomobilden sağ çıktılar
Anadolu AjansıTürkiye
Kahramanmaraş'ta bir otomobilin ikiye ayrıldığı trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta bir otomobilin ikiye ayrıldığı trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Sümbüllü kavşağında Nedim Çetinkaya (57) yönetimindeki otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Çetinkaya'nın otomobili ikiye ayrıldı parçaları ise çevreye dağıldı.
Kazada, sürücü Çetinkaya ile otomobilde bulunan Nihan Güler (28) ve 1 yaşındaki Pelin Su Yılmaz yaralandı.
112 Acil Servislerince hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada, kimliği belirlenemeyen otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ve yakalanması çalışma başlatıldığı belirtildi.