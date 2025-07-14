İkiye bölünen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Silifke'de bariyere çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde 20 yaşındaki Hasan Hüseyin Mavi idaresindeki otomobil, D-400 kara yolu Taşucu mevkisinde refüjdeki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkiye bölünen otomobilin sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 22 yaşındaki Mustafa Mert A.'yı hastaneye kaldırdı.
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