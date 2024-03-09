İkiz bebeklerine hamile kadın 5 çocuğuyla sokağa atıldı

İstanbul Sultangazi'de eşi 1 hafta önce sınır dışı edilen ikiz bebeklere hamile Suriyeli Ruveyde K., ev sahipleri tarafından 5 çocuğuyla yaşadığı evden atıldı. Çocuklarıyla beraber bir depoya sığınan kadın, oradan da çıkartılınca çevre sakinleri duruma el attı. Anne ve çocukların geri gönderme merkezine teslim edildiği öğrenildi.

İkiz bebeklerine hamile kadın 5 çocuğuyla sokağa atıldı

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Ruveyde K., eşinin sınır dışı edilmesinden birkaç gün sonra ev sahibi tarafından 5 çocuğuyla yaşadığı evden çıkarıldı.

Çocuklarıyla birlikte sokakta kalan ve ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenilen Ruveyde K., çevre sakinleri tarafından bir depoya yerleştirildi.

Depo sahibinin durumu öğrenmesinin ardından oradan da çıkarılan aile, sokakta kalınca mahalleli bu kez Ruveyde K. ve çocuklarını bir Kur'an kursuna yerleştirdi.

Daha sonra Ruveyde K. ve 5 çocuğunun Selimpaşa geri gönderme merkezine teslim edildiği öğrenildi. Ruveyde K.'nin 2 çocuğu daha olduğu öğrenildi.

İkiz bebeklerine hamile kadın 5 çocuğuyla sokağa atıldı - 1

"HERKESİ ARADIK, BİR YANIT ALAMADIK"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kazcı, "Mal sahibi arkadaşımız onları çıkartmış. Çalışanlardan biri de anahtarı teslim etmeden önce bu aileyi buraya getirmiş yerleştirmiş. Bu kişilere elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Geldik baktık. Bir anne, 5 çocuk. Galiba çocuklarından biri de polisler tarafından alınarak yurda yerleştirilmiş. Diğer çocuklara bir işlem yapılmamış. Biz burada elimizden geldiği kadar herkesi aradık, belediye olsun, kaymakamlık olsun. Tandığımız bildiğimiz herkese haber verdik. Herhangi bir yanıt alamadık." diye konuştu.

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