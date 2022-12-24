İkiz kardeşiyle aynı sonu yaşadı: Silahla yaralanan genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1 kişinin ölümüyle neticelenen silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli, Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



20 Aralık gecesi Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden M.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren polis, B.M.'yi (20) gözaltına alırken, olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Özel harekat polislerinin katıldığı operasyonla yakalanan B.M., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.



İbrahim Türer'in ikiz kardeşi Buket Pala ise geçen 18 Şubat günü eşi Azer Pala tarafından tüfekle vurulup, tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. Azer Pala tutuklanmıştı.