İkiz plaka kullanan sürücüye 50 bin lira ceza

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ikiz plaka kullandığı belirlenen araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

'te ikiz plaka kullanan otomobilin sürücüsüne 50 bin 834 lira para cezası kesildi.

Olay Bozüyük ilçesinde yaşandı.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, aracın sürücüsünün iki farklı suçtan arandığı belirlendi.

Şüpheli adam ekipler tarafından yakalanırken, araçta yapılan ayrıntılı incelemede sahte plaka kullanımı tespit edildi.

Sürücüye, sahte plaka ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 50 bin 834 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, resmi belgede sahtecilik suçundan da adli işlem başlatıldı.

