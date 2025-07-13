İkizlere ormanda kanlı pusu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Uşak Hacıkadem Çamlığı mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda oturan 31 yaşındaki 0.U. ile ikizi O.U'ya av tüfeğiyle ateş edildi.

Arkadaşları yaralanan ikiz kardeşleri,kentteki bir özel hastaneye götürdü.

İkizlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



"SALDIRGAN PLAKASIZ OTOMOBİLLE GELDİ" İDDİASI



Olay anında bölgede olan ve Jandarma ekiplerine ifade veren arkadaşları, ikizlere aralarında daha önceden husumet bulunan K.İ'nin bölgeye plakası sökülmüş bir otomobille giderek ateş ettiği ve kaçtığının öne sürdü.



Jandarma, K.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.