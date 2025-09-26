İkizleri hayattan alkollü sürücü koparmış

CENAZELERİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK



Kazada ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi, sürücülerden kardeşlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ve diğer sürücü Kadir Erdoğan ile yanındaki Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkizlerin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

