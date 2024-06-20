İklim aktivizmi nedir? İklim aktivistleri ne yapar?

İklim aktivistinin ne olduğu, sosyal medyada gündem olan eylemler sonrasında birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Farkındalık yaratmak ve iklim mücadelesi için çeşitli eylemler düzenleyen iklim aktivistleri hakkında ayrıntılı bilgiler merak ediliyor. Peki, İklim aktivizmi nedir? İklim aktivistleri ne yapar?

İklim aktivizmi nedir? İklim aktivistleri ne yapar?

İklim aktivizmi (aktivisti), iklim değişikliği sorununa dair farkındalık yaratmak, bu sorunun tanınması ve ele alınması için eylemler yapmak ve iklim mücadelesi vermektir.

İklim değişikliğiyle ilgili aktivizm, 1990'larda, başlıca çevre örgütlerinin, başta Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) çerçevesinde olmak üzere iklimle ilgili tartışmalara dahil olmasıyla başlamıştır.

2000'lerde 350.org , Energy Action Coalition ve Global Call for Climate Action gibi iklim konusuna odaklanan bazı kuruluşlar kurulmuştur.

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