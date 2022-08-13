İklim Değişikliği Başkanlığı'na personel alımı

İklim Değişikliği Başkanlığı'na KPSS ile 38 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.08.2022 - 09:54

İklim Değişikliği Başkanlığı'na personel alımı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığına 38 sözleşmeli personel alınacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İklim Değişikliği Başkanlığı birimlerine KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak 4 büro personeli, 18 koruma ve güvenlik görevlisi ile 16 destek personeli olmak üzere toplam 38 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden 22 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

İlanın detayları ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.

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