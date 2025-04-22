İklim Kanunu geri mi çekildi? AK Parti'den açıklama

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri ertelenen İklim Kanunu Teklifi'ne ilişkin merak edilen sorularını yanıtladı.



İklim Kanunu'nun sadece bugünü değil, gelecek nesillerin yaşanabilir bir dünyada yaşama hakkını güvence altına alacak hayati bir düzenleme olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, "Bu bilinçle, teklifin hem bilimsel verilere hem de toplumsal taleplere ve ilgili paydaşların kaygı ve önerilerine uygun hale gelmesi için tüm siyasi partilerin katkı sunabileceği bir zemin oluşturduk." dedi.



Görüşmelerin ertelenmesi, sürecin tıkandığı anlamına gelmediğini de sözlerine ekleyen Ensarioğlu, "Aksine kanunlaşmadan evvel teklifi son bir kez daha Genel Kurul aşamasında yeniden dikkatle değerlendirme fırsatı sunmaktadır." diye konuştu.



İklim Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu gündemindeki yerini koruduğunun altını çizen Ensarioğlu, "Grup başkanvekillerimizin, Bakanlık yetkilileri, diğer ilgililer ve diğer partilerin grup başkanvekilleri ile yapacakları değerlendirmeler sonrasında görüşmelere kaldığı yerden devam edilecektir." ifadelerini kullandı.



TEKLİFİN GÖRÜŞME TAKVİMİ



Teklifin bazı maddeleriyle ilgili kaygılar ve yeniden düzenleme taleplerinin gündeme geldiğini anlatan Ensarioğlu, "Biz bu talepleri yok saymak yerine, diyalog kanallarını açık tutarak teklifin yeniden gözden geçirilmesini sağladık. Bu yaklaşım aslında uzlaşı kültürünün ve iradesinin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.



Komisyon Başkanı Ensarioğlu, İklim Kanunu Teklifi'nin görüşme takvimine ilişkin şunları kaydetti:



"Bu takvim, Meclis'in genel işleyişi, diğer yasa tekliflerinin görüşülme yoğunluğu ve siyasi partiler arası uzlaşma zemini gibi birçok faktöre bağlı olarak şekilleniyor. Ancak şunu açıkça ifade edebilirim ki; iklim değişikliğiyle mücadele bir erteleme lüksü tanımıyor, zira İklim Kanunu gerçek anlamda bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu süreci hızla tamamlayarak, kanun teklifini önümüzdeki süreçte Genel Kurul'dan geçirme kararlılığımız devam etmektedir."



İKLİM KANUNU NE GETİRECEK?



Karbon ayak iziyle ilgili maddelerin, üretim yapan kurum ve kuruluşlara yeni ve temiz teknolojiler kullanarak karbon ayak izini azaltma yükümlülüğü getirildiği belirtildi.



Kanun teklifi ile Türkiye Emisyon Ticaret Sisteminin de devreye alınması öngörülüyor. Bu sayede iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yıllar içerisinde sera gazı emisyonu maliyetinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

