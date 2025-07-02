İklim Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.



Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.



Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak.



Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezasına çarptırılacak.



Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2 buçuk milyon lira para cezası verilecek.



Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere 10 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.