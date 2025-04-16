İklim Kanunu Teklifi ileri bir tarihe alındı

TBMM Genel Kurulu'nda, geçtiğimiz haftalarda ilk 4 maddesi kabul edilen, 'İklim Kanunu Teklifi', komisyonda yeniden görüşülmek üzere ileri bir tarihe bırakıldı.



Leyla Şahin Usta, İklim Kanunu Teklifi'ne ilişkin ise şunları söyledi:



"İklim kanunuyla ilgili bugün de komisyon kurulması, sonrasında oradan gelecek katkıların da değerlendirilmesi ve toplumda birtakım konuların yanlış anlaşılması üzerine daha çok tartışılması, konuşulması, hepimizin ortak görüşlerini, muhalefetin de iktidarın da ortak görüşleri çerçevesinde yeniden çalışılması üzerine karar verdik ve bu konuyu ileri bir tarihe bıraktığımızı söylemek istiyorum. Bu doğru bir karar ama iklim kanununun olması bir şart."