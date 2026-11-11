İklim Sözlüğü NTV'de

İklim konusunda merak edilen kavramları kısa, anlaşılır ve bilgilendirici içeriklerle izleyiciye aktaracak olan İklim Sözlüğü, iklim gündemine ışık tutacak.

Programda; İklim Değişikliği , Karbon Ayak İzi, Küresel Isınma , Mega Fırtınalar, Net Sıfır ve Paris Anlaşması gibi önemli başlıkların yanı sıra Sıcak Hava Dalgası, Yenilenebilir Enerji ve Meteorolojide Erken Uyarı konuları da işlenecek.

İklim olaylarının nedenlerini, çevresel etkilerini ve alınabilecek önlemleri ele alacak program, izleyicilerin iklimle ilgili temel kavramları daha yakından tanımasına katkı sağlayacak.

İklim dünyasında yaşanan gelişmeleri ve merak edilen kavramları öğrenmek isteyenler için İklim Sözlüğü, NTV ekranlarında!