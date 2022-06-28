İklim Şurası kararları açıklandı

Geçen şubat ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Konya’da düzenlenen İklim Şurası ile Türkiye’nin İklim Değişikliği ile mücadelede bir yol haritası oluşturulması amaçlanmıştı. Şura kapsamında farklı komisyonlarca yapılan çalışmalarda yedi farklı alanda yeni yol haritası belirlenmiş ve 217 yeni karar alınmıştı. Bu kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.



YEDİ ALAN 217 KARAR



İklim Şurası’nda, 3 ay süren yoğun çalışmalar sonucu iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda 217 yeni karar alındı. İklim Uyumlu Şehirler, İklim Dostu Tarım, Kuraklık Eylem Planı, Çevreci ve Temiz Ulaşım Ağı, Yeşil Enerji, Yeşil Ekonomi ve İklim Eğitimi, alınan kararların önemli başlıkları.



Bu 217 kararın 76’sını ulaştırma, sanayi, tarım, yutak alanlar, atıkların azaltılması; 34’ünü bilim ve teknoloji; 21’ini yeşil finansman ve karbon fiyatlama; 20’sini iklim değişikliğine uyum; 24’ünü yerel yönetimler; 42’sini de sağlık, eğitim, adil geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü oluşturuyor. Alınan bu kararlar, , Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki taahhütlerini hukuki zeminde güçlendirecek “İklim Kanunu”nun hazırlanmasında da önemli bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor.