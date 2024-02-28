İklim Tamkan kimdir? Piyanist İklim Tamkan ile ilgili bilgiler

İzmir 1995 Karşıyaka doğumlu İklim Tamkan, müzik eğitimine Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başladı,



Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı’nda devam etti. Bu süre boyunca Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov gibi isimlerle çalıştı. Daha sonra Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde eğitimine devam eden sanatçı, 2002 yılında Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’ne solistlik ve piyano pedagojisi bölümlerine kabul edildi.



İklim Tamkan, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, İsviçre, Slovenya, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Sanatçı, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Valtidone Genç Yetenekler Yarışması’nda piyano alanında üçüncülük ödülünü, klavsen dalında ise Uluslararası Kiwanis Ödülü ve Avusturya Devleti'nin verdiği Martha Debelli ödülü ve bursunu üst üste iki kez kazanmıştır.



Sanatçı Cemal Süreya, Metin Altıok, Edip Cansever gibi şairlerin şiirlerinin yorumlarından oluşan ilk albümü İlk Atlası'ı mezzosoprano Senem Demircioğlu ile birlikte, Fazıl Say'ın prodüktörlüğü ve yapımcılığında kaydetti. Albüm, Mart 2017'de Ada Müzik tarafından çeşitli müzik platformlarından yayımlandı.



2021 Şubat ayında, düzenlemesini kendisinin yaptığı ve opera sanatçısı Pervin Chakar duduk sanatçısı Ertan Tekin ile beraber icra ettikleri "Lo Şivano" isimli şarkı, Ada Müzik plak şirketi tarafından yayımlandı. "Lo Şivano" kaydının kapak çizimi Fırat Tanış tarafından yapıldı.