İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu imalatına gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde uyuşturucu madde üretildiği değerlendirilen 2 adreste arama yaptı.
Aramada, bitki yetiştirme kabini, led aydınlatma ışık, fan, termometre, havalandırma sistemi, 3 sıvı bitki gübresi, esrar öğütme aparatı, 5 saksı, 6 kök Hint keneviri bitkisi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.M.D. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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