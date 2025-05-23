İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu imalatına gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu imalatına gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde uyuşturucu madde üretildiği değerlendirilen 2 adreste arama yaptı.

Aramada, bitki yetiştirme kabini, led aydınlatma ışık, fan, termometre, havalandırma sistemi, 3 sıvı bitki gübresi, esrar öğütme aparatı, 5 saksı, 6 kök Hint keneviri bitkisi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M.D. ve H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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