İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretenlere gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.



Ekipler, Malkara ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde üretildiği değerlendirilen 3 adreste arama yaptı.



Aramada, 1313 kök Hint keneviri, 77 gram esrar, 18 led aydınlatma, 2 iklimlendirme çadırı, termometre, havalandırma sistemi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 80 tabanca fişeği ele geçirildi.



Hint keneviri yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurdukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.