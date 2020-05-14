İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.



Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucu terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.



Teslim olanlardan Z.A'nın 2015'te, R.A.H'nin ise 2016'da örgüte katıldığı tespit edildi.



Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78'e yükseldi.