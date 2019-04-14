Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece gözaltına alınan Sönmez'in buradaki işlemleri tamamlandı.
Sönmez, daha sonra adliyeye sevk edildi.
İktisatçı Mustafa Sönmez gözaltına alındı
Anadolu AjansıTürkiye
İktisatçı yazar Mustafa Sönmez, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, adliyeye sevk edildi.