Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece saatlerinde gözaltına alınan Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Sönmez, burada nöbetçi savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İktisatçı Mustafa Sönmez serbest bırakıldı
Anadolu AjansıTürkiye
"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten gözaltına alınan iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, nöbetçi savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, serbest bırakıldı.