İl il hava durumu tahmini: Sağanak uyarısı geldi
Sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere birçok ilde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İç Ege, Batı Karadeniz ve Hakkari için sağanak uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Haziran hava durumu tahminini açıkladı.
Tahminlere göre, ülkenin batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğu kesimleri ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Hakkari yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
MARMARA BÖLGESİ:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR (16°C, 31°C) Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE (16°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL (18°C, 27°C) Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ (16°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ:
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR (14°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ (22°C, 37°C) Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR (20°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu
MANİSA (19°C, 37°C) Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ:
Az bulutlu ve açık, batısının iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA (19°C, 34°C) Az bulutlu ve açık
ANTALYA (24°C, 29°C) Az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY (20°C, 30°C) Az bulutlu ve açık
ISPARTA (16°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA (16°C, 33°C) Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR (16°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu
KONYA (18°C, 33°C) Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR (12°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU (13°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE (17°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu
SİNOP (18°C, 27°C) Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK (17°C, 23°C) Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA (13°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu
RİZE (16°C, 24°C) Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN (15°C, 24°C) Parçalı ve az bulutlu
TRABZON (16°C, 22°C) Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
Parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM (7°C, 25°C) Parçalı ve az bulutlu
KARS (5°C, 23°C) Parçalı ve az bulutlu
MALATYA (17°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu
VAN (10°C, 23°C) Parçalı ve az bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR (18°C, 36°C) Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP (20°C, 36°C) Az bulutlu ve açık
MARDİN (22°C, 32°C) Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA (24°C, 38°C) Az bulutlu ve açık
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Sağanak Yağış
- Hava Durumu