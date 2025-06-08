İl il hava durumu tahmini: Sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Haziran hava durumu tahminini açıkladı.

Tahminlere göre, ülkenin batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğu kesimleri ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Hakkari yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

MARMARA BÖLGESİ:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR (16°C, 31°C) Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE (16°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL (18°C, 27°C) Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ (16°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu



EGE BÖLGESİ:

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR (14°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ (22°C, 37°C) Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR (20°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu



MANİSA (19°C, 37°C) Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ BÖLGESİ:



Az bulutlu ve açık, batısının iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA (19°C, 34°C) Az bulutlu ve açık



ANTALYA (24°C, 29°C) Az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY (20°C, 30°C) Az bulutlu ve açık



ISPARTA (16°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA (16°C, 33°C) Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR (16°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu



KONYA (18°C, 33°C) Parçalı ve az bulutlu



NEVŞEHİR (12°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ BÖLGESİ:



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU (13°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE (17°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu



SİNOP (18°C, 27°C) Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK (17°C, 23°C) Parçalı ve az bulutlu

