İl il hava durumu tahmini: Sağanak uyarısı geldi

Sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere birçok ilde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İç Ege, Batı Karadeniz ve Hakkari için sağanak uyarısı geldi.

İl il hava durumu tahmini: Sağanak uyarısı geldi

Genel Müdürlüğü, 8 Haziran tahminini açıkladı.

Tahminlere göre, ülkenin batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğu kesimleri ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Hakkari yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

MARMARA BÖLGESİ: 

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR (16°C, 31°C) Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE (16°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL (18°C, 27°C) Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ (16°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ:

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR (14°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ (22°C, 37°C) Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR (20°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu

MANİSA (19°C, 37°C) Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ:

Az bulutlu ve açık, batısının iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA (19°C, 34°C) Az bulutlu ve açık

ANTALYA (24°C, 29°C) Az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY (20°C, 30°C) Az bulutlu ve açık

ISPARTA (16°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA (16°C, 33°C) Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR (16°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu

KONYA (18°C, 33°C) Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR (12°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ:

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU (13°C, 30°C) Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE (17°C, 32°C) Parçalı ve az bulutlu

SİNOP (18°C, 27°C) Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK (17°C, 23°C) Parçalı ve az bulutlu

İl il hava durumu tahmini: Sağanak uyarısı geldi - 1

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: 

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA (13°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu

RİZE (16°C, 24°C) Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN (15°C, 24°C) Parçalı ve az bulutlu

TRABZON (16°C, 22°C) Parçalı ve az bulutlu

İl il hava durumu tahmini: Sağanak uyarısı geldi - 2

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM (7°C, 25°C) Parçalı ve az bulutlu

KARS (5°C, 23°C) Parçalı ve az bulutlu

MALATYA (17°C, 34°C) Parçalı ve az bulutlu

VAN (10°C, 23°C) Parçalı ve az bulutlu, pazar öğle saatlerinden sonra doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İl il hava durumu tahmini: Sağanak uyarısı geldi - 3

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR (18°C, 36°C) Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP (20°C, 36°C) Az bulutlu ve açık

MARDİN (22°C, 32°C) Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA (24°C, 38°C) Az bulutlu ve açık

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