İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürleri 2023 yılı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvuracaklar ve ilgili birimce gerekli

düzeltmeler başvuru süresi içerisinde MEBBİS ortamında yapılacak.



Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.