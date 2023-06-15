İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürleri 2023 yılı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı

İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürleri 2023 yılı yer değiştirme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2023 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre yürütülecek.
YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvuruları ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü onay süreci 24/07/2023 – 28/07/2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvuracaklar ve ilgili birimce gerekli
düzeltmeler başvuru süresi içerisinde MEBBİS ortamında yapılacak.
Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.
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