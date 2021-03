İl Sağlık Müdürü: Adıyaman'da bir araya gelinmekten vazgeçilmediği için vakalar artıyor

Türkiye'nin risk haritasında Doğu ve Güneydoğu'daki tek yüksek riskli ol olarak dikkat çeken Adıyaman'da, vaka artışlarının temel nedeninin insanların çeşitli sebeplerle bir araya gelmekten kaçınmaması olduğu belirtildi.

Gün içerisinde özellikle çiğ köfte yemek için insanların bir araya geldiğini anlatan, ama bu alışkanlıkların pandemi sürecinde ertelenmesini isteyen Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, şöyle konuştu:



"Biz toplum olarak çok güzel gelenek, göreneklerimiz var. Bizim hem acımızı hem neşemizi büyüklerimizle, küçüklerimizle, akrabalarımızla komşularımızla paylaşıyoruz. Bu sebeple bizler de toplum olarak taziyelere sıklıkla gidiyoruz ama bu maalesef pandemide sıkıntı oluşturabiliyor. Corona virüsün yayılmasına sebep olabiliyor. Biz çayımızı, kahvemizi içtiğimiz yediğimiz her şeyi herkes ile paylaşmayı seviyoruz. Bizim ilimize has çiğ köfte hiçbir zaman tek başına yenilmez. Çiğ köfte yoğrulduktan sonra komşular, akrabalar çağrılır ama lütfen bu pandemi sürecinde bu güzel özelliklerimizi erteleyelim. Pandemi sonrasında çoluk, çocuk, büyüklerimiz birlikte olacağımız neşemizi acımızı hep birlikte paylaşacağımız dönemleri yaşayalım ama şu an için buna ara vermemiz gerekiyor. Topluca kız istemeye gidiliyor, misafir çağırılıyor. Köftemizi yalnız yemiyor, çayımızı yalnız içmiyoruz ama bunlar maalesef riski arttırıyor. Bu sebepler maalesef vaka artışının sebeplerindendir."



​"BU BİR BİYOLOJİK SAVAŞ"



Bu olayın biyolojik savaş olduğunu ve 7 bini aşan sağlık çalışanlarıyla birlikte asker gibi savaştıklarının altını çizen Öz, "Bu bir biyolojik savaş bu biyolojik savaşta cephenin en önünde olanlar da sağlık çalışanları bizler varız ve inşallah üstesinden geleceğiz. Bizim 2-3 kişiden oluşan 299 filyasyon ekibimiz var. Bu savaşımızda bize destek veren herkese pandeminin yayılmasını engellemek için elinden geleni yapan, bu kurallara riayet eden herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Corona virüs testi pozitif çıkanları da karantina kurallarına uymaları yönünde uyaran Öz, şöyle devam etti:



"Covid-19 hastası olan ve temaslı olan kesinlikle karantina koşullarına uyması gerekiyor. İkamet ettiği yerden dışarı çıkmamaları gerekiyor. Herhangi bir sağlık problemleri olursa bizim 24 saat açık olan Covid-19 danışma hattımız var. Gerektiğinde ambulans göndererek onları sağlık tesisine hastaneye götürüp tedavilerini yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakabiliriz. Veya hastaneye gitmeyecek, evde bakılması gereken hastaysa doktorumuz evinde muayene ediyor. Bu sebeple hastanın herhangi bir ihtiyacı için dışarıya çıkmasına gerek yok. Dünyada pandeminin bitmesinin tek yolu aşı yaptırmak. Aşı, corona virüs hastalığının en etkili koruma yöntemidir."



"CORONA VİRÜSLÜ HASTAYI BİLE ZİYARETE GİDİYORLAR"



Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Dr. İlyas Öner, kentte son zamanlardaki artıştan endişe duyduğunu söyledi. Risk haritasında Adıyaman'ın kırmızıya bürünmesinin ciddi endişe verici olduğunu anlatan Öner, "Poliklinikteki hastalarda gözlemlediğimiz kadarıyla sosyo-kültürel şartların bir kısım dayatmalarının etkisi altında hareket ediliyor. Büyük aileler olunması ve insanların sık şekilde bir araya gelmesi vaka sayısını artırıyor. Öyle ki insanlar corona virüslü hastaları bile ziyarete gidiyor. Hiç düşünmeden, sonucunu kestirmeden yapmış olduğumuz hataların son zamanlardaki artışın önemli bir nedeni olduğunu düşüyorum. Gelen poliklinik hastalarımda özellikle 'biz ailece corona virüslü hastayı ziyarete gittik' demeleri beni çok ciddi tedirgin etmiştir" şeklinde konuştu



Adıyamanlı vatandaşlar ise uyarılara dikkat ettiklerini ifade ederken, birçok kişinin maske takmak dışında hiçbir önlem almadan eski yaşam kültürüne devam etmesinin vaka sayılarını artırdığını kaydetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

RESTORAN VE KAFELER ÜÇ BUÇUK AY SONRA AÇILDI