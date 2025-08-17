İlaç kullanırken dikkat! Günde 20 ilaç içen adam ölümden döndü

Gaziemir ilçesinde yaşayan emekli Hadi Aytar, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Aytar'ın yapılan tetkiklerin ardından kalın bağırsağında delik tespit edildi. Yaşlı adam, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Farklı ek hastalıkları nedeniyle sıklıkla ilaç kullandığını ifade eden Aytar, "O gece saat 02.00 gibi evde aniden karnım ağrımaya başladı. Sanki bıçakla karnımı deliyorlarmış gibi oldu. Çok acı hissettim. Hastaneye çocuklarım yetiştirdi. Doktor bey incelemeler yaptı. Bağırsağımda delik olduğunu tespit edip beni acil ameliyata aldı." ifadelerini kullandı.

GÜNDE 20 İLAÇ KULLANIYORMUŞ



Daha önce herhangi bir ameliyat geçirmediğini ancak ek hastalıklarının olduğunu belirten Aytar, şöyle devam etti:



"Günde 20 ilaç kullanıyordum. Onlar da bağırsaklarımı delmiş. Hepsi ağır, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi tesiri olan ilaçlar."



"İLAÇLARIN HEPSİNİ YAZARAK LİSTEDEN TAKİP EDİYORUM"



Hadi Aytar'ın eşi Sıdıka Aytar (60) ise "Buraya gelince karaciğer, dalak, ince bağırsakta pıhtı atması olduğunu öğrendik. Çünkü bağırsaklardan gelen pislikle zehirlenme olabilirdi. Kalp hastasıydı, aort damarında büyüme var onun için ilaç kullanıyordu. Tansiyon, şeker ve troid hastalıkları yüzünden ilaçları var. Bunların yanı sıra romatizma hastası. İlaçları yarımşar saat arayla her birini yazarak veriyorum." dedi.